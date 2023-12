Lazio : Mattéo Guendouzi met la Serie A à sa botte

Habitué aux montagnes russes dans sa carrière, Mattéo Guendouzi (24 ans) a toujours prouvé qu’il était capable de rebondir quand on l’attendait moins. Relancé à Marseille après une fin de parcours difficile à Arsenal et un prêt quelconque au Hertha Berlin, le milieu tricolore finaliste de la Coupe du monde 2022 a quitté le club phocéen sur un échec cinglant. Son penalty raté contre le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions avait privé les Marseillais d’une qualification dans la plus grande compétition européenne. Parti par la petite porte du côté de la Lazio contre un chèque de 1 million et une obligation d’achat sous conditions de 13 millions d’euros + 5 de bonus, Mattéo Guendouzi devait repartir à zéro ou presque.

Au sein de la Ville Eternelle, il a vite eu la confiance de Maurizio Sarri qui en a fait l’un de ses hommes forts dans son 4-3-3. «Je me sens bien ici, je progresse beaucoup, nous jouons très bien depuis quelques mois. Si nous continuons comme ça, nous pouvons battre beaucoup d’équipes, nous devons rester concentrés sur ce que nous devons faire pour gagner. Je suis ici pour gagner» expliquait-il encore il y a quelques semaines. Qualifié en huitième de finale de la C1 et devant défier le Bayern Munich, le milieu de terrain a surnagé dans le début de saison compliqué des Biancocelesti en Serie A, qui sont neuvièmes à six longueurs du top 4. Présente en Supercoupe d’Italie et quart de finaliste de la Coupe d’Italie, la Lazio a eu un retard à l’allumage, mais reste dans le coup, en partie grâce au Français.

L'Euro 2024 en ligne de mire ?

Restant sur deux victoires contre Empoli (2-0) et Frosinone (3-1), la Lazio a trouvé le joueur idéal pour épauler Luis Alberto et Nicolo Rovella. Orpheline du départ de Sergej Milinkovic-Savic à Al-Hilal, la Lazio a trouvé un profil bien différent, mais qui a permis de rester compétitif avec Mattéo Guendouzi (23 matches disputés, 2 buts et 1 offrande). Il a une telle facilité à couvrir le terrain, mais aussi une qualité dans la circulation de balle, en plus d’être un box-to-box. C’est un joueur complet, frais mentalement, qui joue avec une certaine insouciance. Il ne tardera pas à revenir en sélection a notamment déclaré à son sujet son directeur sportif Angelo Fabiani à L’Équipe.

Justement, le sujet équipe de France revient de manière récurrente pour le natif de Poissy qui n’a pas été convoqué avec les Bleus depuis la Coupe du monde 2022. Pré-convoqué en novembre, il avait notamment réagi à ce sujet pour Téléfoot : «je sais que je fais partie de ces joueurs qui sont suivis régulièrement par le sélectionneur. Après, ça va être à moi de travailler, d’être encore meilleur et de progresser. Donc, c’est encore dans ma tête évidemment. Mais ça va être à moi d’être le meilleur possible pour être appelé.» S’il va devoir faire avec une grosse concurrence (Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery ou encore Youssouf Fofana), Mattéo Guendouzi brille de mille feux à quelques mois de l’Euro 2024. À lui de poursuivre sur cette lignée pour espérer retrouver les Bleus. Avec les "Bleus Ciels" en revanche, Mattéo Guendouzi file le parfait amour.