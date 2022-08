Chelsea va battre tous les records de dépenses !

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, Chelsea donne l'impression d'avoir lancé une partie de Football Manager. Le club anglais est en retard sur le mercato, alors que la saison de Premier League démarre ce soir, soit un peu plus tôt que les autres années en raison de la Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre. C'est bien simple, le club londonien saute sur tout ce qui bouge en proposant des fortunes. Et le pire, c'est que les clubs vendeurs répondent le plus souvent par la négative, histoire de gratter un peu plus d'argent encore. Résultat, les Blues sont prêts à battre tous les records de dépenses cet été.

The Telegraph parle même de 350 M€ qui s'apprêtent à être lâchés juste sur cet été 2022. Rien qu'avec les signatures de Raheem Sterling (56 M€), Kalidou Koulibaly (38 M€), du jeune Carney Chukwuemeka, qui a été officialisé hier (20 M€), et le gardien américain Gabriel Slonina (10 M€), qui n'arrivera qu'en janvier 2023, 124 M€ ont quitté les comptes du club. C'est loin d'être terminé puisque ces derniers jours, les rumeurs les plus folles ont circulé. Il y a bien sûr Wesley Fofana, qui a fait l'objet d'une offre de 75 M€ rejeté par Leicester, tandis que Marc Cucurella est bel et bien en approche malgré le démenti de Brighton en date de mercredi soir.

Chelsea va exploser son record de 2020

En instance de départ, le latéral gauche espagnol ne s'entraîne déjà plus avec les Seagulls. Il devrait signer contre la somme ferme de 62 M€, mais le montant avec bonus pourrait attendre les 72 M€. The Times indique aujourd'hui dans ses colonnes qu'une nouvelle offre sera envoyée dans les prochaines heures aux Foxes pour Fofana. Elle devrait atteindre 83 M€ (70 M£) mais sera probablement refusée une nouvelle fois. Leicester, qui détient déjà la vente record pour un défenseur central grâce à Maguire en 2019 (89 M€), souhaite battre sa propre marque. C'est bien parti.

Et puis il reste deux autres dossiers. Nos regards se tournent vers le FC Barcelone car les Blues souhaitent s'offrir Frenkie de Jong. Pour cela, il faudra mettre la somme qui avait été acceptée par Manchester United, soit 85 M€. Il faudra également un avant-centre pour remplacer les partants Lukaku et probablement Timo Werner. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang circule, malgré le veto de Xavi. En cas de belle offre, l'entraîneur du Barça n'aura que ses yeux pour pleurer puisque les finances ne sont pas complètement dans le vert. Avec tous ces dossiers, Chelsea va exploser son record de 200 M€ dépensés lors du mercato 2020.