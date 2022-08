Chelsea propose 75 M€ pour Wesley Fofana !

La suite après cette publicité

Chelsea cherche désespérément un défenseur central et est prêt à mettre le paquet pour se l'offrir. Et si il est Français, c'est encore mieux. Battu dans le dossier Jules Koundé et désormais moins intéressé par la piste Presnel Kimpembe, le club anglais s'est rabattu sur Wesley Fofana. Le joueur de Leicester est un courtisé de longue date mais il a un prix très élevé. Qu'à cela ne tienne, les Blues ont de l'argent et veulent le dépenser.

L'Equipe indique dans ses colonnes ce matin qu'ils sont passés à l'action en proposant une première offre de 75 M€ ! Mais Leicester n'est pas du genre à se laisser impressionner. Les Foxes ne sont pas en manque, même si leur mercato n'avance pas, et ont carrément refusé cette offensive. Ils ne sont pas vendeurs sur ce dossier et n'ont même pas tenté de négocier pour obtenir une meilleure offre. Ils ont tout simplement refusé du tac au tac.

Leicester n'a même pas cherché à négocier

«Non, il n'est pas à vendre, avait déjà expliqué Brendan Rodgers il y a quelques jours. Quand nous l'avons regardé, il avait commencé 17 matchs de championnat. Tout le monde avait un regard sur lui à l'époque, mais il est venu ici, s'est vraiment épanoui et s'est développé, pas seulement en tant que joueur, mais en tant que jeune homme. (…) Il respecte vraiment le club et je n'ai aucun doute sur le fait que dans le futur, il sera sur cette plus haute scène, mais il est très à l'aise, il se sent bien ici.»

La tendance se confirme donc mais ce n'est sans doute pas fini. Chelsea a toujours besoin de deux défenseurs centraux, lui qui a perdu Andreas Christensen et Antonio Rüdiger cet été. Il n'est pas impossible qu'il revienne vite à la charge seulement Fofana intéresse d'autres grands clubs, à savoir Manchester City et le PSG. Le Français battra-t-il le record d'Harry Maguire, défenseur le plus cher du monde vendu par Leicester (87 M€) à Manchester United en 2019 ? Ce n'est pas impossible...