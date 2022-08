Leicester : Brendan Rogers prévient les courtisans de Wesley Fofana et James Maddison

Brendan Rogers est catégorique, James Maddison et Wesley Fofana ne sont pas à vendre. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs autour de ces deux joueurs, l'entraîneur des Foxes souhaite conserver le milieu international anglais de 25 ans (1 sélection) et le défenseur international U21 français de 21 ans (5 sélections), selon The Times. Après une première offre rejetée, Newcastle est revenu à la charge pour James Maddison en proposant un montant supérieur à 50 M€. Offre là aussi rejetée par le champion d'Angleterre 2016.

Dans le cas de Wesley Fofana, l'intérêt est énorme. Chelsea, à la recherche d'un défenseur central, souhaite s'attacher les services de l'ancien Stéphanois, qui a lui supprimé la mention renvoyant à Leicester dans sa biographie sur ses réseaux sociaux. Cependant, le coach des Foxes ne l'entend pas de la même oreille : « Non, il n'est pas à vendre. (…) Quand nous l'avons regardé, il avait commencé 17 matchs de championnat. Tout le monde avait un regard sur lui à l'époque, mais il est venu ici, s'est vraiment épanoui et s'est développé, pas seulement en tant que joueur, mais en tant que jeune homme. (…) Il respecte vraiment le club et je n'ai aucun doute sur le fait que dans le futur, il sera sur cette plus haute scène, mais il est très à l'aise, il se sent bien ici. »