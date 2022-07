Chelsea cible deux joueurs pour renforcer sa défense

La suite après cette publicité

Après l'arrivée de Kalidou Koulibaly, Chelsea souhaiterait continuer à renforcer son secteur défensif, orphelin d'Antonio Rüdiger (Real Madrid) et d'Andreas Christensen (FC Barcelone). Selon The Athletic, deux profils seraient ainsi étudiés par le club de la capitale anglaise : Wesley Fofana et Denzel Dumfries.

Pour le premier, si l'intérêt des Blues n'est pas nouveau, Leicester attendrait une offre avoisinant les 95 millions d'euros. Une somme qui ferait du Français le défenseur le plus cher de l'histoire, mais que Chelsea espère faire baisser en incluant différents joueurs dans le deal. Concernant l'international batave, l'Inter Milan étant à la recherche de liquidités, l'affaire pourrait bien se conclure, surtout au vu des bonnes relations entre les deux clubs.