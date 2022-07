Le PSG pense à Wesley Fofana !

La suite après cette publicité

Ce soir, le PSG va disputer son premier match officiel de la saison. Un Trophée des Champions face à Nantes dans lequel on va notamment voir, pour la première fois dans une rencontre qui a un enjeu, le nouveau système de Christophe Galtier. L'occasion également de voir les nouveaux visages de l'équipe, à l'image de Vitinha. Dans le même temps, le coach parisien continue de travailler main dans la main avec Luis Campos pour la construction définitive de l'équipe.

Car on le sait, il va encore y avoir de nombreux départs. Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Idrissa Gueye sont ainsi partants, alors que le PSG veut aussi se débarrasser de Layvin Kurzawa, qui intéresse Nice comme révélé en exclusivité sur notre site, Rafinha ou Ander Herrera. Et il y en a d'autres qui pourraient claquer la porte sans pour autant avoir le statut d'indésirable. C'est le cas de Presnel Kimpembe, dans le viseur de Chelsea.

C'est cher, très cher

Pour renforcer la défense et remplacer le titi parisien, le PSG pense depuis des semaines à Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter. Mais les négociations avec les Lombards sont difficiles, et forcément, Luis Campos et ses équipes se doivent d'avoir des alternatives. Comme l'indique l'Equipe, Wesley Fofana en fait partie. Selon le journal, il fait partie des pistes étudiées par Luis Campos, bien que pour l'instant, ce ne soit qu'un simple intérêt. Aucune véritable approche n'a été faite, et le prix du joueur s'annonce élevé.

Pour Leicester, le joueur est considéré intransférable, et il faudra donc débourser un montant fou - probablement supérieur aux 70 millions d'euros demandés pour Skriniar - pour se l'offrir. Dans ce dossier, il y aura aussi la concurrence de Chelsea, ainsi que de Manchester City, tous deux cherchant à renforcer leur secteur défensif. Affaire à suivre.