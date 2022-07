Nice s'intéresse à Layvin Kurzawa

La suite après cette publicité

Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024 et alors que son avenir reste bouché avec les Franciliens, Layvin Kurzawa reste un joueur avec une belle cote. D'ailleurs selon nos informations, l'OGC Nice qui dispose de Melvin Bard (21 ans) au poste de latéral gauche a placé le natif de Fréjus dans une short-list.

International français (13 capes, 1 but), celui qui a récemment changé d'agent et n'a pas participé à la tournée au Japon, Layvin Kurzawa reste sur un exercice où il n'a pas disputé le moindre match officiel depuis le 1er août dernier et le Trophée des Champions perdu contre Lille (1-0).