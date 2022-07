Juventus : un deuxième club français s'intéresse à Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Adrien Rabiot ne fait pas partie de la tournée de pré-saison de la Juventus Turin. Des raisons personnelles ont été invoquées pour justifier son absence, qui pourrait être interprétée comme une volonté de la Vieille Dame de le pousser vers la sortie. Récupéré par la Juve U23 pour la préparation d'avant-saison, le milieu de terrain français n'est pourtant pas certain de démarrer une 4e saison avec le club turinois.

Son cas fait de plus en plus jaser, alors qu'un nouveau projet de jeu semble mis en place par Massimiliano Allegri. Paul Pogba est revenu et semble être un concurrent direct à Rabiot sur le terrain. La Juve souhaite recruter encore d'autres milieux mais attend des départs dans ce secteur, notamment ceux de Ramsey et Arthur. Rabiot fait partie des potentiels partants pour faire de la place, notamment à Leandro Paredes, pour lequel la Juve et le PSG discutent.

L'OL a tâté le terrain mais...

Mais où peut aller Adrien Rabiot ? Depuis quelques jours, le Corriere dello Sport évoque l'hypothèse d'un retour en France. Avec l'option d'un retour au Paris Saint-Germain. Chose qui, selon nos informations, n'a pas été évoquée, du moins pour l'instant, au sein du club francilien. Un autre club français ferait partie des courtisans selon le Corriere. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien aurait pris la température au sujet de l'international tricolore âgé de 27 ans. Mais Rabiot n'est pas séduit à l'idée de revenir en France dans un club qui ne joue pas la Ligue des Champions. De plus, l'OL a bien fait comprendre qu'il avait besoin de dégraisser dans ce secteur avant de recruter un nouveau joueur.