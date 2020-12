Serie A : Ronaldo se fâche et la Juventus gagne facilement

Avant le déplacement du Milan à Sassuolo et la réception du Spezia Calcio par l'Inter demain à 15 heures, la Juventus l'emporte à Parme (4-0). Dans ce «Buffonico», la Vieille Dame a fait le break en trois minutes grâce à deux nouvelles offrandes d'Álvaro Morata. D'abord pour une frappe de Dejan Kulusevski (23e, 1-0), puis pour un coup de casque de l'inévitable Cristiano Ronaldo (2-0, 26e).

Le Portugais, affamé ce soir, a ensuite inscrit son cinquième doublé et son 12e but en Serie A cette saison, juste après la pause (3-0, 48e). Pénétré dans la surface adverse grâce à un service d'Aaron Ramsey, Ronaldo a parfaitement croisé devant Luigi Sepe. Morata a parachevé le festival d'une tête imparable suite à un centre millimétré de Kulusevski (4-0, 85e). La Juventus, toujours invaincue en championnat après 13 journées, recolle donc à l'Inter avec 27 points et revient à une petite unité du leader, Milan.

