Inter : le message d’adieu émouvant d’André Onana

Alors qu’André Onana va déjà quitter l’Inter pour découvrir la Premier League, un accord a été trouvé entre les dirigeants du club milanais et leurs homologues de Manchester United concernant le transfert du gardien camerounais qui devrait bientôt s’engager en faveur des Red Devils. Le portier de 27 ans serait ainsi transféré en Angleterre contre un chèque de 55 millions d’euros (51 M€ fixes + 4 M€ de bonus). André Onana est même attendu du côté de Manchester afin de passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans (plus une sixième année en option).

Mais avant cela, le gardien camerounais a souhaité faire ses adieux aux supporters nerazzurri avec un message émouvant à leur intention. «J’ai vraiment trouvé une famille : l’Inter est une façon d’être au monde… Handanovic ? Il m’a beaucoup aidé et je lui dis merci. L’Inter est un sentiment, c’est pour cela qu’il reste à l’intérieur. Inter, je reviendrai ! Je suis fou de toi et des Nerazzurri pour toujours. Ce n’est pas un club, mais un sentiment», a notamment confié André Onana. Un message qui devrait faire plaisir à ses anciens supporters qui l’ont soutenu tout au long de son aventure en Italie.

