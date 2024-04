Jude Bellingham a failli s’engager avec Manchester United

Avant de faire les beaux jours du Real Madrid, Jude Bellingham avait réalisé trois saisons avec le Borussia Dortmund. À 17 ans, l’Anglais décide de partir en Allemagne pour continuer de progresser dans son football et pour pouvoir jouer régulièrement. Un choix qui s’est avéré judicieux car en trois saisons, le milieu a pu participer à 132 rencontres. Pourtant les choses auraient pu tourner autrement à ses 17 ans. Comme le raconte de Bryan Robson, grande légende de Manchester United, dans une interview au Telegraph Sport, Jude Bellingham était très proche de s’engager avec les Red Devils.

La suite après cette publicité

« C’était vraiment décevant. Nous étions à Carrington (centre d’entraînement du club) et Sir Alex Ferguson était là un peu plus tôt que moi, mais Eric (Cantona) et moi l’avons rencontré, ainsi que son père et sa mère, et nous avons discuté. Ça semblait vraiment prometteur qu’il signe à Manchester United… Eric et moi avons fait un mauvais travail puisqu’il a signé au Borussia ! Nous pensions qu’il était dans la poche !» a-t-il confié au quotidien anglais.