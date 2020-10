Alexandre Pato, cerise sur le gâteau de l'ambitieux mercato de Monza

La suite après cette publicité

Le mercato a bien fermé ses portes depuis une semaine. Mais les clubs peuvent encore réaliser des coups en enrôlant des joueurs libres de tout contrat. C'est exactement ce à quoi réfléchit actuellement Monza. Le promu en Serie B, auteur de deux matches nuls et vierges pour ses deux premières sorties, se demande s'il ne devrait pas recruter un attaquant supplémentaire.

La Gazzetta dello Sport assure d'ailleurs ce mardi que des contacts ont eu lieu entre les patrons du club, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, et une vieille connaissance, Alexandre Pato (31 ans). Les deux hommes l'avaient fait venir en Europe à ses 17 ans, à l'AC Milan à l'époque, alors qu'il venait de se révéler avec l'Internacional Porto Alegre. Ils pensent à lui pour donner un coup de fouet à leur attaque et un nouveau coup de projecteur sur le club.

Pato rêve d'un retour en Italie

Libre depuis son départ de São Paulo, l'international auriverde (27 sélections, 10 réalisations) rêve d'un retour en Serie A à en croire le quotidien au papier rose. Seulement, les touches initiales qu'il a eues avec le Genoa et la Spezia cet été n'ont pas abouti. L'idée d'aller aider Monza à grimper parmi l'élite pourrait le séduire. Il retrouverait d'ailleurs au Stade Brianteo d'autres vieilles connaissances, comme le coach Christian Brocchi, avec qui il a joué, et Kevin-Prince Boateng, qu'il a aussi côtoyé pendant plusieurs saisons chez les Rossoneri, arrivé cet été.

Le Brésilien, qui a refusé des offres en provenance de Russie dernièrement, constituerait en tout cas la cerise sur le gâteau d'un mercato déjà ambitieux, avec Boateng donc, mais aussi les espoirs Dany Mota et Antonio Marin, ou encore l'international danois Christian Gytkjaer (30 ans), meilleur buteur de Pologne la saison passée (24 réalisations) et l'international croate Mirko Maric (25 ans), co-meilleur réalisateur de Croatie en 2019/20 (20 buts au compteur), entre autres. Il n'y a plus qu'à !