L’OL est très inquiet pour Nemanja Matić

Au Ibrox Stadium (Glasgow), l’Olympique Lyonnais s’est imposé facilement contre les Rangers (1-4), dans le cadre de la deuxième journée de l’Europa League. Un succès acquis grâce aux doublés de Malick Fofana (10e, 55e) et d’Alexandre Lacazette (19e, 45e+1) et qui permet aux Gones de se hisser à la seconde marche du podium de cette phase de championnat. Néanmoins, deux ombres ont assombri ce tableau puisque Nemanja Matić et Clinton Mata sont tous deux sortis sur blessure, en première période. Interrogé après la rencontre sur leur état de santé, Pierre Sage s’est montré rassurant pour le défenseur angolais. Moins pour le milieu serbe.

« Je tiens à féliciter mes joueurs. On a été capable de faire le dos rond au début du match en n’encaissant pas de but, puis on a su marquer au pire moment pour eux. Je pense qu’on a bien maîtrisé notre deuxième mi-temps avec toutes les situations que l’on s’est créées. J’ai aimé le football qu’on a développé. On a réussi à ressortir le ballon assez proprement, mais aussi à avoir de bons mouvements collectifs pour déstabiliser l’adversaire. Pour Clinton (Mata), ça a l’air d’aller, il avait le sourire à la fin du match. Pour Nemanja Matic, on va attendre le diagnostic, parce que je pense que c’est un peu plus grave. Il a été touché au dos », a-t-il confié l’entraîneur des Gones, en conférence de presse.