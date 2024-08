Liga : le Séville FC concède le nul à Las Palmas

Dans le cadre de la première journée de Liga, le Séville FC se déplaçait, ce vendredi soir, sur la pelouse de Las Palmas. Au Gran Canaria, les hommes de Francisco Garcia Pimienta débutaient idéalement cette rencontre en ouvrant le score sur un but contre son camp du malheureux Alex Suarez (0-1, 25e). Un cadeau rapidement rendu par les visiteurs puisque Tanguy Nianzou Kouassi trompait, à son tour, son propre gardien juste avant la pause (1-1, 42e).

Au retour des vestiaires, Séville reprenait finalement l’avantage par l’intermédiaire de Juanlu Sanchez (1-2, 61e) mais Sandro Ramirez, entré quelques minutes plus tôt, égalisait une nouvelle fois et permettait aux locaux d’arracher le point du match nul (2-2, 71e). Avec ce résultat, Las Palmas et Séville reviennent à deux longueurs du Celta, unique leader du championnat espagnol après sa victoire contre Alavés.