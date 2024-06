Un ancien entraîneur de Gianluigi Donnarumma tacle la gestion du PSG

On pensait que Gianluigi Donnarumma avait enfin chassé tous les doutes à son sujet, mais à l’évidence, l’Italien va encore devoir faire ses preuves à Paris. En balance avec Keylor Navas lors de sa première saison dans la capitale, l’ancien portier de l’AC Milan s’était approprié la place de titulaire lors des deux suivantes. Pourtant, rien n’indique que la situation restera immuable dès septembre. Avec l’arrivée du Russe Safonov, les cartes seront redistribuées, et aucune hiérarchie n’a pour l’heure été établie par Luis Enrique au poste de gardien.

La suite après cette publicité

A Paris, Donnarumma a ainsi souvent dû avancer contre vents et marées (même si ses performances n’ont pas non plus toujours été irréprochables). Une situation que regrette l’un de ses anciens formateurs, comme il a pu l’exprimer dans le journal L’Équipe : «En club, il a commencé par être mis en concurrence avec Navas, puis les staffs ont changé, et maintenant il n’y aurait plus de hiérarchie. Un joueur doit toujours être mis dans les meilleures dispositions, et en club, il ne l’est pas.»