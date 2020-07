Monaco : les premiers mots de Niko Kovac

L'AS Monaco s'est offert un épisode digne des plus belles séries Netflix. Alors que rien ne laissait présager une telle nouvelle, Robert Moreno a été remercié au lendemain du premier match amical des Rouge-et-Blanc face au club satellite, le Cercle Bruges (0-2). Le club du Rocher a choisi Niko Kovac pour succéder à l'Espagnol.

Le technicien croate de 48 ans s'est exprimé pour la première fois dans les médias officiels du club de la Principauté. «C'est un grand projet. Un grand challenge. Ça nous plaît (il débarque avec son frère Robert en tant qu'adjoint et trois autres personnes pour constituer son staff). Avec Paul (Mitchell, directeur sportif), Oleg (Petrov, vice-président) et toute l'équipe, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes impatients. Et j'espère un bel avenir», a-t-il lâché avant de poursuivre.

Un mot pour Robert Moreno

«Pour moi, c'est une bonne manière de débuter un nouveau cycle, dans un nouveau pays. C'est mon quatrième pays (après l'Autriche, la Croatie et l'Allemagne). J'apprécie Monaco. Je pense que c'est le bon endroit et le bon projet», a-t-il confié, lui qui ne sait sans doute pas encore vraiment quel sera le visage de son effectif, au regard d'un mercato encore illisible dans les grandes largeurs.

L'ancien coach du Bayern Munich, qui a dirigé sa première séance ce lundi, a enfin eu un mot pour son prédécesseur. «C'est toujours difficile quand une personne doit quitter un club. J'espère que Robert Moreno pourra rapidement trouver un nouveau club. Je lui souhaite le meilleur pour le futur, pour son staff, sa famille et lui», a-t-il conclu. Pas sûr que cela atténue la déception de l'Ibère, remercié après seulement 12 matches toutes compétitions confondues à la tête de l'ASM...