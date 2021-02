L'Inter Milan dévoile sa collection pour le nouvel an chinois avec un tout nouveau blason !

Racheté par le groupe chinois Suning en 2016, l'Inter Milan est très proche de la Chine, bien qu'éloigné géographiquement. Pour renforcer ses liens avec le pays le plus peuplé du monde, le club Lombard introduit une nouvelle collection à sa panoplie pour le nouvel an chinois qui aura lieu le 12 février et qui sera placé sous le signe du boeuf de métal !

La suite après cette publicité

🧧 | BEST WISHES



Receiving a red card is a nightmare, unless it is a Hongbao 😍



It sends 2020 off and brings good fortune for 2021 to those who receive one 🧧 like Lautaro! 🐂



Happy lunar New Year, Nerazzurri! ⚫️🔵 #InterCNY #YearOfTheOx pic.twitter.com/X8kMAKQeT1