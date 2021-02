PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’est fait remarquer au Camp Nou

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a réalisé un très grand match face au FC Barcelone en Ligue des Champions (victoire 4-1). Si les Parisiens ont entamé le match de la pire des manières en encaissant un but sur pénalty à la 27e but, ils ont su rapidement inverser la tendance. Présent dans les travées du Camp Nou ce soir-là, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est fait remarquer lors de l’ouverture du score signée Lionel Messi.

En effet, l’Argentin a inscrit le premier but de la rencontre sur pénalty après une action litigieuse qui en a fait parler plus d’un, et notamment le président du PSG qui aurait perdu son sang-froid à ce moment-là selon les informations de Mundo Deportivo. Le dirigeant qatari n'aurait, apparemment, pas été d'accord avec cette décision de siffler pénalty en faveur du Barca.