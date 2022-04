LOSC : Gourvennec réclame une réaction de ses joueurs

Battu à Reims sur le score de 2-1, le LOSC vient de prendre 2 points en 4 rencontres de Ligue 1 et est bien loin des objectifs du début de saison. L'Europe s'éloigne chaque journée un peu plus et l'entraîneur Jocelyn Gourvennec était très déçu après le revers enregistré à Reims.

« Perdre à la fin, c'est incroyable quand on voit la physionomie du match. C'est une grosse déception, une contre-performance. On avait recollé, mais on lâche des points alors que les équipes devant en prennent. On ne va pas faire de calculs, ça ne sert à rien. Deux points en quatre matches, ce n'est pas suffisant. Il reste cinq matches, on doit retrouver de l'oxygène, de l'énergie, de la fraîcheur. On a eu du mal à finir le match, les dix dernières minutes ont été difficiles. On doit garder notre unité, on ne doit pas finir la saison la tête baissée. Dès dimanche, contre Strasbourg, on doit montrer plus de fierté et plus d'honneur », a-t-il réclamé.