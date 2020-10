OM : Dimitri Payet roi du montage photo...

Dernièrement, Dimitri Payet (33 ans) avait fait parler de lui en publiant sur ses réseaux sociaux un montage pour se moquer de la défaite du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Un chambrage que certains avaient trouvé drôle et d’autres nettement moins. Le joueur de l’Olympique de Marseille avait d’ailleurs essuyé plusieurs propos acerbes de la part de ces derniers. Cependant, pas sûr que le Réunionnais change sa façon d’être. Ancien coéquipier de Payet à l’OM, Rod Fanni explique que le milieu offensif est un pro du montage lorsqu’il s’agit de chambrer ses partenaires.

« Il faut savoir que Dimitri est très doué dans les montages photo et vidéo. On avait un groupe WhatsApp avec tous les joueurs de l’OM à notre époque, et Dimitri envoyait plein de montages où il mettait nos têtes sur des corps de femmes, d’animaux, dans des situations délicates… Il aimait bien se foutre de notre gueule, mais il nous faisait bien marrer. En échange, il acceptait complètement de se faire chambrer. Il s’est pris de bonnes gifles. Dimtri est toujours plein de vie, très rigolard », a-t-il confié à France Football.