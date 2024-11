Real Madrid : la date de retour de David Alaba enfin connue

Lourdement blessé au genou en décembre 2023, David Alaba suscitait énormément d’inquiétude à Madrid ces derniers temps. Effectivement, il met un peu plus de temps à revenir de sa rupture des ligaments croisés. Généralement, les joueurs mettent entre 6 et 9 mois à s’en remettre, mais l’Autrichien va bientôt atteindre une année complète sans jouer.

La suite après cette publicité

Mais on devrait bientôt le revoir, comme l’indique AS. Son retour se fera au courant du mois de janvier 2025, alors qu’Ancelotti en a bien besoin pour faire face à cette avalanche de blessures qui décime son effectif et surtout son arrière-garde. Un retour qui devrait d’ailleurs calmer un peu toutes les rumeurs mercato du moment, puisqu’il conforterait la direction dans son idée de ne pas recruter de défenseur en janvier.