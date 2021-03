Saint-Étienne-Monaco : les compositions officielles

Ce soir, l'AS Saint-Étienne (16e) reçoit l'AS Monaco (4e), en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les Verts voient de nombreux retours garnir leurs rangs à cette occasion, comme ceux de Harold Moukoudi et Lucas Gourna-Douath, tous deux malades et absents samedi lors du déplacement victorieux à Angers (1-0).

Mais également ceux de Yvan Neyou, qui était touché à une cuisse, et du capitaine Mathieu Debuchy, suspendu. Romain Hamouma et Yvann Maçon restent forfaits, alors que Jessy Moulin, Adil Aouchiche et Arnaud Nordin ont été testés positifs au Covid-19. Niko Kovac dispose aussi d'un groupe complet avec notamment le retour de Krépin Diatta, suspendu contre Lille. Gelson Martins, Willem Geubbels (réathlétisation) et Pietro Pellegri sont cependant absents.

Les compositions des équipes :

Saint-Étienne : Bajic - Debuchy, Sow, Cissé, Kolodziejczak, Trauco - Camara, Neyou - Boudebouz, Bouanga, Khazri.

Monaco : Lecomte - Sidibé, Disasi, Badiashile, Henrique - Diop, Fofana, Tchouaméni, Golovin - Volland, Jovetic.