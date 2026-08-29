L’Ajax va s’offrir Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat va bien retrouver les Pays-Bas. Selon ABC de Sevilla, un accord verbal a été trouvé pour l’arrivée du milieu de terrain marocain, qui va rejoindre l’Ajax Amsterdam en tant que joueur libre. Après avoir quitté Fenerbahçe, Amrabat avait pris le temps d’étudier ses options et avait notamment été approché par plusieurs clubs intéressés par son profil.

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Le Marocain avait notamment attendu le Betis, en raison de l’insistance de Manuel Pellegrini, qui souhaitait le récupérer. Mais le club andalou n’a finalement pas formulé l’offre espérée par le joueur. Désormais libre de tout contrat, Amrabat a donc choisi de prendre la direction de l’Ajax.