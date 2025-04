beIN Sports dézingue le « Complément d’Enquête » consacré à Nasser al-Khelaïfi

Un reportage qui n’a pas manqué de faire parler. Diffusé le 27 mars dernier sur France 2 et consacré au président du PSG et de beIN Media Group, Nasser al-Khelaïfi, le Complément d’Enquête a notamment évoqué les méthodes du dirigeant parisien et plus globalement l’influence du club de la capitale. Si NAK et son entourage n’ont pas souhaité réagir publiquement, beIN Sports France a, par la voix de son directeur général, Laurent de Camas, largement critiqué le format consacré au boss parisien. Dans un mail adressé à ses salariés au lendemain de la diffusion, Laurent de Camas a ainsi regretté un reportage qui «présentait une vision partiale et trompeuse du chairman de notre groupe et des entités qu’il dirige, poursuivant la campagne de diffamation à laquelle nous faisons face régulièrement».

Avant de rappeler à ses salariés les montants investis par beIN Sports France sur les compétitions françaises depuis son lancement, en juin 2012, les évaluant «à hauteur de 3,1 milliards d’euros pour la diffusion nationale et de 800 millions d’euros pour les autres territoires (de beIN Media Group), mais aussi au travers de notre leadership en matière de lutte contre le piratage, notre soutien au sport amateur avec une contribution allant jusqu’à 200 millions d’euros». Dans une interview exclusive pour Foot Mercato, l’ancien président de l’AS Saint-Étienne Bernard Caïazzo avait lui aussi fustigé le fait d’être mis de côté du Complément d’Enquête, accusant la production d’avoir voulu réaliser un documentaire à charge.