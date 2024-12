Ligue 1 : Lens enfonce Montpellier et confirme sa remontée

Pour se relancer après sa défaite contre l’OM, le Racing Club de Lens s’était bien imposé à Reims (2-0), mais devait confirmer au stade Bollaert face à un Montpellier bien malade et lanterne rouge de Ligue 1. Dans une composition classique, Will Still pouvait notamment compter sur le retour de blessure de son attaquant Saïd, forfait depuis plusieurs semaines, alors qu’Adams, absent depuis un mois, débutait sur le banc.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Lens 23 14 +5 6 5 3 17 12 18 Montpellier 8 14 -23 2 2 10 13 36

Les premières minutes du match étaient clairement en faveur des Sang et Or, qui ont complétement dominé le début de match et voyait Nzola passer proche de l’ouverture du score, de la tête (14e). Les occasions s’enchaînaient pour les Lensois, à l’image d’une reprise de Thomasson proche de tromper Lecomte (24e), mais c’est finalement Rémy Labeau Lascary qui ouvrait le score d’une belle finition pied gauche (1-0, 39e). Trop timide dans cette rencontre, le MHSC devait montrer un autre visage au retour des vestiaires pour éviter de sombrer.

Il y a urgence pour le MHSC

Et le match s’est emballé après la pause. Le RC Lens est d’abord passé proche de faire le break sur une frappe puissante de Fulgini, déviée par Lecomte (60e). Une action qui semble avoir réveillé les Héraultais, puisque Samba, puis Khusanov ont sauvé leur équipe de l’égalisation après une double occasion de Sylla et Savanier (76e). Sous pression durant la fin de match, le RC Lens pensait enfin avoir fait le break grâce à une conclusion du revenant Said… finalement signalé hors-jeu (82e).

La suite après cette publicité

Et avec un enroulé du droit de Zaroury qui heurtait le poteau de Lecomte (87e), les Lensois n’arrivaient pas à se mettre à l’abri durant ce match. Il fallait finalement attendre un but contre-son-camp du pauvre Becir Omeragic, après une grosse faute de main de Lecomte pour sceller la victoire lensoise (2-0, 90e+1). Lens remonte à la 7e place, à égalité avec Nice, avant d’affronter Auxerre. De son côté, le MHSC est au plus mal avec cette dernière place et seulement huit points pris, avant d’affronter l’OGC Nice.