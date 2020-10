Liga : réduit à dix, le FC Barcelone gifle le Celta de Vigo

A l'occasion de la quatrième journée de Liga, le Celta de Vigo accueillait à Balaidos le FC Barcelone. Tenus en échec le week-end dernier par Valladolid (1-1), les hommes d'Oscar Garcia rêvaient de se payer le scalp du Barça version Koeman ce soir. De leur côté, les Blaugranas voulaient confirmer les belles dispositions entrevues face à Villarreal (4-0) au Camp Nou.

La suite après cette publicité

Pour contrecarrer les plans catalans, Vigo alignait un 5-3-2 avec le duo Emre Mor, Iago Aspas en attaque. Ronald Koeman optait pour un 4-2-3-1 avec notamment les titularisations de Clément Lenglet et Antoine Griezmann. Le Barça démarrait idéalement la rencontre et ouvrait rapidement le score. Bien servi par Coutinho, Ansu Fati se débarrassait de Aidoo et ajustait de l'extérieur du pied Villar (0-1, 11e).

La connexion Coutinho, Messi fonctionne à merveille au Barça

Vexé, le Celta montrait le bout de son nez mais la tentative lointaine de José Fontán n'inquiétait pas Neto (17e). Sous une pluie battante, les hommes de Koeman conservaient le contrôle du ballon et n'étaient pas trop mis en difficulté par leur adversaire. Mais juste avant la pause, Clément Lenglet obtenait son deuxième carton jaune de la soirée et quittait donc prématurément les siens (42e). Au retour des vestiaires, les Blaugranas enfonçaient le clou. Bien décalé par Coutinho sur la droite, Messi se jouait d'Araujo et voyait son centre dévié dans ses propres filets par Olaza (0-2, 51e). Un deuxième but qui permettait au FC Barcelone de dérouler son football. Sur un contre, Coutinho décalait Messi sur la droite. La Pulga distillait un excellent centre dans la surface pour Coutinho dont le plat du pied était repoussé par Villar (60e).

Il fallait attendre la 74e pour entrevoir une grosse opportunité pour le Celta. Bien décalé sur la gauche de la surface, Nolito butait sur Neto. Le cuir revenait sur Baeza mais sa tentative était déviée sur la transversale par Sergi Roberto (74e). En fin de match, les hommes d'Oscar Garcia poussaient pour réduire le score et le Barça procédait en contres. Dans les ultimes secondes, Messi filait seul au but et butait sur Vilar. Le ballon revenait sur Sergi Roberto qui catapultait le cuir au fond des filets (0-3, 90+5). Avec ce deuxième succès en autant de matchs disputés, le FC Barcelone revenait à une longueur du leader Getafe avec un match de moins.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.