adidas : rap et foot s'unissent pour rendre hommage à 5 clubs historiques

Voilà une création bien originale à mettre au crédit d'adidas. Le marque aux trois bandes a lancé, ce lundi, une campagne unissant le monde du rap et celui du football afin de mettre en lumière cinq cadors européens très importants du paysage sportif du Vieux Continent : Arsenal, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus ainsi que le Real Madrid.

/// @1PLIKE140 🤝 @fcbayern 🤝 @adidasfootball​

Inspiré par leur histoire, raconté avec leurs mots. ​



5 rappeurs d'Île-de-France mis en lumière par adidas

Pour promouvoir cette campagne, adidas a donné carte blanche à cinq jeunes artistes franciliens pour « qu'ils rappent la rage de vaincre et leur amour pour le ballon rond », comme l'explique le communiqué de la firme allemande. Ces artistes, qui sont également mis en scène, dans leurs villes respectives, dans des clips (qui sortiront au compte goutte chaque semaine) réalisés par l'agence BETC Fullsix, rappent donc autour d'un club chacun.

Les cinq artistes choisis pour représenter cette campagne ont composé des morceaux reflétant l'atmosphère des clubs, leur histoire, tout en restant en lien avec l'univers et le style du rappeur. « Plus qu'un simple rappel sur les valeurs communes (succès et combativité) que partagent football et rap, ces sons sont véritablement l'occasion pour chaque artiste de donner son interprétation du club qu'il représente », ajoute le communiqué.

Une campagne bien ciblée

Le message principal qu'adidas souhaite véhiculer, notamment auprès d'une « jeunesse décomplexée et ambitieuse, qui voit des possibilités lorsqu'elle se voit confrontée à des obstacles », est le suivant : « toujours croire en ses rêves, forcer le destin et accomplir ses objectifs ».

À travers cette campagne porteuse d'un message fort, adidas entend surtout mettre en valeur les différents équipements (maillots, haut de survêtement, tenues d'entraînement...) des clubs habillés par la marque aux trois bandes.

Les 5 rappeurs choisis pour cette campagne d'adidas

« 1PLIKE140 sera le porte étendard du 92 et de la ville de Clamart en endossant le maillot du Bayern

Chanceko sera, quant à lui, sous le signe du « M » puisqu'il représentera sa commune de Meaux (77, Seine-et-Marne) habillé aux couleurs des Red Devils de Manchester United

Nahir qui depuis la Seine-Saint-Denis (93) et plus précisément Bobigny se chargera de nous faire connaitre son amour pour les Gunners d'Arsenal

Gianni qui nous vient tout droit de Romainville (93) pour nous emmener en Italie du coté de Turin avec la Juventus

Olazermi, l'artiste originaire de Pierrefitte (93) se parera, de son côté, de la tunique de du club surnommé la Maison Blanche, à savoir le Real Madrid »

