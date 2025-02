Marco Verratti ouvre déjà la porte à un retour en Europe

Lionel Messi, Neymar Jr, Harry Kane, Heung-min Son ou encore Kylian Mbappé. Durant sa carrière d’entraîneur, Mauricio Pochettino a dirigé de très grands noms de ce sport. Mais ce n’est pas l’un d’entre eux que le technicien argentin a choisi au moment de désigner le meilleur joueur qu’il a eu sous ses ordres jusqu’à présent. « Marco Verratti ? Le meilleur joueur que j’ai vu dans ma vie.» Le milieu de terrain italien, qu’il a croisé lors de son passage sur le banc du Paris Saint-Germain, l’a visiblement marqué.

Un bel hommage qui a sans doute fait plaisir au footballeur âgé de 32 ans, exilé depuis un peu plus d’un an et demi au Qatar. En effet, après 11 ans et 416 rencontres toutes compétitions confondues jouées sous le maillot parisien (11 buts), le milieu de poche a été gentiment invité à aller voir ailleurs par Luis Enrique à son arrivée à la tête de l’équipe française. Et c’est à Al-Arabi que le natif de Pescara a continué sa route. Lors de sa première saison au Qatar, il a pris part à 21 matches toutes compétitions confondues (1845 minutes de jeu). Le temps de délivrer 8 assists mais aussi d’écoper de 9 cartons jaunes.

Verratti sera libre l’été prochain

Une vieille habitude que l’Italien n’a visiblement pas perdue. Cette saison 2024-25, l’ancien joueur de Pescara a déjà participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues (1236 minutes jouées au total). Il a soigné sa ligne de statistiques puisqu’il a marqué 4 buts et donné 4 assists pour le moment (6 cartons jaunes, 1 rouge). Petit Hibou s’éclate donc au Qatar. Mais il arrive pourtant à un tournant de son aventure, puisque son contrat prendra officiellement fin le 30 juin prochain. Et pour l’instant, il n’y a pas forcément de nouvelles concernant une prolongation, même si on imagine que ce n’est pas totalement exclu. Un départ n’est pas impossible non plus. C’est même la tendance.

Libre et sur le marché, le footballeur italien est encore jeune et pourrait rendre service à quelques clubs. Au mois de novembre dernier, Marca évoquait un intérêt de l’Inter. Des clubs de Premier League et de Liga, ainsi que les Corinthians et Flamengo au Brésil, se sont aussi penchés sur son cas selon Calciomercato. Le média italien, tout comme Mundo Deportivo, ajoute que Verratti, qui touche environ 30 M€ par an, pourrait bien revenir cet été en Europe, lui qui a déjà des prétendants. D’autant qu’il présentera l’avantage d’être disponible pour 0 euro. Il faudra en revanche que le joueur, qui n’est pas fermé à un come-back, accepte de baisser son salaire pour revenir sur le vieux continent ou tenter une nouvelle aventure ailleurs. La balle est dans son camp.