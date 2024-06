Real Madrid : le message d’adieu de Nacho

C’est désormais officiel, Nacho quitte son club formateur le Real Madrid, 12 ans après ses débuts en professionnel. L’homme aux 364 matchs disputés et 26 titres remportés avec les Merengues, dont la dernière Ligue des Champions, a livré ses premiers mots après son départ.

«C’est très difficile pour moi, mais il est temps de partir. Cela a été des mois de réflexion, d’indécision et de doutes, mais j’ai besoin de vivre une nouvelle expérience. J’ai toujours voulu que ma fin de joueur du Real Madrid soit belle et au sommet, et je peux vous dire qu’en avoir une meilleure que celle-ci est impossible. Florentino, merci pour votre aide et votre confiance», a déclaré l’Espagnol sur son Instagram. Le défenseur central est attendu du côté Al-Qadsiah en Arabie saoudite.