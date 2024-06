Le Real Madrid annonce le départ de Nacho

C’était attendu, mais le Real Madrid a officialisé la nouvelle ce mardi. «Le Real Madrid CF annonce que notre capitaine Nacho a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur du Real Madrid. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Nacho, l’une des grandes légendes de notre club», explique le communiqué, alors qu’il est annoncé tout proche de l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Le défenseur central de 34 ans, formé au club et devenu capitaine, a défendu le maillot merengue pendant 12 saisons, pour un total de 364 matchs disputés et 26 titres remportés. «Depuis son arrivée dans notre centre de formation lorsqu’il était enfant, Nacho a toujours été un exemple d’amélioration pour tout le monde et a gagné l’amour, la reconnaissance et l’admiration de tous les supporters du Real Madrid. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison», a expliqué Florentino Perez sur le site du Real.