Leeds désapprouve le chant de ses supporters envers Wilfried Gnonto

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à Leeds en provenance du FC Zürich, Wilfried Gnonto (19 ans) génère beaucoup d’attentes outre-Manche. Au point que certains supporters des Peacoks, à la vivacité d’esprit visiblement peu exacerbée, lui rendent hommage depuis novembre avec un chant qui porte à confusion : «Willy Gnonto, Willy Gnonto, il mange des spaghetti, il boit de la Moretti, son sexe est tellement énorme ! », a-t-on encore pu entendre résonner dans les travées d’Elland Road ce mercredi, après le premier but de Gnonto face à West Ham (2-2) en Premier League.

Leeds a souhaité se désolidariser de ce chant qui joue sur plusieurs stéréotypes sociaux, et a été contacté par le groupe anti-discrimination Kick It Out : «Nous demandons aux fans de montrer leur soutien avec un langage correct. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Leeds pour nous assurer que des mesures soient prises », peut-on lire dans un communiqué de l’organisation.

À lire

Italie : qui est Wilfried Gnonto ?