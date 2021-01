Dossier Messi : le FC Barcelone est remonté contre le PSG !

La suite après cette publicité

La guerre est déclarée. Depuis plusieurs années maintenant, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont souvent à la lutte. Sur le terrain sportif, tout le monde se souvient de l'humiliation subie par les Franciliens lors de la désormais tristement célèbre remontada du 8 mars 2017 (6-1). Sur le terrain du mercato aussi, les deux écuries ont souvent été liées ou opposées. Les pensionnaires du Camp Nou ont été les premiers à dégainer en tentant d'enrôler certains cadres parisiens à l'image de Thiago Silva ou Marco Verratti.

Des antécédents entre le PSG et le Barça

Des manœuvres qui n'ont pas toujours été très bien perçues du côté du PSG. Et quelques mois après la remontada, Paris a frappé un coup énorme en délogeant Neymar du Barça, après avoir payé sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Un coup énorme sur la tête des Culés. Depuis, le fossé s'est creusé entre les deux entités. Le Barça ne s'est donc pas privé pour tenter de rapatrier à plusieurs reprises un Neymar qui ne fermait la porte ni à un retour, ni à un départ du PSG. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont tenu bon, malgré les diverses propositions catalanes (Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic plus de l'argent).

Attaqués pour Ney, le PSG en a fait de même lorsque Lionel Messi a fait part de son souhait de quitter le Barça cet été. Si Manchester City était en pole, les Franciliens étaient en embuscade. Finalement, La Pulga est restée pour honorer sa dernière année de contrat. Mais Paris est toujours à l'affût. Plus que jamais même. Neymar a lancé la première banderille le 3 décembre dernier. «J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine ».

Les sorties médiatiques de Leonardo et Pochettino font grand bruit

La question était de savoir où ? Et tout porte à croire que c'est dans la capitale française que le Brésilien, qui discute prolongation, souhaite retrouver son ami et ancien coéquipier. Suite à cela, Leonardo avait calmé le jeu le 5 décembre en indiquant ne pas vouloir parler de Messi. « C'est un journaliste argentin qui lui a posé la question. Il faut garder le respect. On n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas les joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça». Mais le directeur sportif parisien a vite changé d'avis.

Interrogé par France Football cette semaine, il a clairement convoité le n° 10 du Barça, en fin de contrat en juin 2021 et donc libre de négocier avec d'autres clubs. «Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période.» Des déclarations qui ont fait grand bruit en Espagne, tout comme celles de Mauricio Pochettino, questionné par la Cadena SER.

Le dossier Messi met le feu aux poudres

«Je ne veux pas parler de Lionel Messi, parce que ce que je dirai prendra une dimension énorme. De l’extérieur, on ne voit qu’une petite partie de ce qui se passe vraiment». Tous ces propos n'ont pas été du tout bien accueillis du côté du Barça, où on est agacé par l'attitude du PSG selon Sport. «Le PSG harcèle Messi», titre le quotidien catalan, qui décrypte la stratégie parisienne. Les sorties de Leonardo et Pochettino auraient pour objectifs de montrer publiquement que le PSG est intéressé afin que Lionel Messi se sente désiré et qu'il fasse de Paris sa destination prioritaire comme avec Neymar. En plus d'avancer avec l'Argentin, le but serait aussi de déstabiliser le Barça avant la double confrontation en Ligue des Champions.

Tout cela est donc très mal perçu au sein de l'écurie blaugrana. «Tous ces mouvements du PSG ont provoqué une profonde indignation dans les bureaux du Camp Nou. Leonardo et Pochettino ont enfreint les codes qui marquent le monde du football, car il est très mal vu de parler publiquement de footballeurs qui n'appartiennent pas à votre club. Le PSG a tiré gratuitement sans se soucier de manquer de respect à une entité comme le FC Barcelone», peut-on lire dans l'article de Sport, qui joue parfaitement son rôle d'avocat du Barça. Un club qui doit faire face à un PSG qui compte bien remporté la partie, aussi bien sur le terrain sportif que sur celui du mercato.