Le Zenith prête Emanuel Mammana à Sotchi

Emanuel Mammana (24 ans) ne joue plus au Zenith Saint-Pétersbourg, qui vient d'être sacré de nouveau champion de Russie. Depuis sa lourde blessure au genou en mars 2018, le défenseur argentin a perdu sa place de titulaire et a besoin de se relancer.

Recruté pour 17 M€ à l'été 2017, l'international (3 sélections) est prêté à Sotchi, club satellite du Zenith Saint-Pétersbourg qui a sauvé sa place en première division, pour la saison à venir. Mammana est sous contrat jusqu'en 2022 avec le club entraîné par Sergueï Semak.

Emanuel Mammana will spend the season on loan at Sochi



More ➡️ https://t.co/bf7ILb2BOG pic.twitter.com/O4WsVg9iO6