PSG : les nouvelles frasques de Neymar mettent le feu

«Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien», a lancé Kylian Mbappé mardi soir après le 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League face au Bayern Munich (défaite 1-0). De retour de blessure, l’international tricolore, auteur d’une bonne entrée, a recadré ses coéquipiers. Mais beaucoup y ont vu un tacle à destination de Neymar Jr, dont l’hygiène de vie est souvent pointée du doigt. Récemment encore, Le Parisien a révélé que les voisins de la star brésilienne à Bougival (Yvelines) en ont vraiment ras-le-bol.

En effet, les fêtes organisées par la star parisienne ainsi que les nombreuses nuisances sonores agaceraient son voisinage. La goutte d’eau aurait d’ailleurs été sa fête d’anniversaire qui a eu lieu au début du mois de février. Le footballeur auriverde, qui a pris ses quartiers là-bas depuis son arrivée en 2017, ne s’est donc pas fait que des amis en France. Et encore moins après ses nouvelles frasques. Passé à côté de son match mardi soir face au Bayern Munich, Ney a fait parler de lui hier. La raison ? Il a participé à deux tournois de poker avant de terminer la soirée dans un célèbre fast-food. Ce qui n’a pas forcément été bien perçu, encore plus après les déclarations de Kylian Mbappé la veille.

Neymar chargé de toutes parts

Bien que Christophe Galtier, qui a discuté avec le joueur, ait tenté de défendre à sa façon le joueur, certains y voient une réponse du Brésilien au Français. C’est le cas d’Eric Di Meco, qui a confié au micro de RMC Sport : « je suis fasciné. Paris sort d’un match de Coupe d’Europe, avec un gros enchaînement de matchs à venir, et Mbappé est obligé de dire à ses copains d’être un peu sérieux. Vous vous imaginez où on en est ? Le pire, c’est qu’il dit un truc normal. Et l’autre (Neymar) veut montrer que personne ne lui dit quoi faire… Si des grands naïfs pensent que ce n’est pas fait exprès et que cette photo n’a pas de signification… Vous vous rendez compte ? Dans cette période où tu joues des grands matchs tous les trois jours, tu dois dormir tôt et penser qu’au football. La fête, tu peux la faire pendant 50 ans après».

Dans son émission, Jérôme Rothen a aussi flingué Neymar. «Ce n’est pas la première fois qu’il urine sur le club, les joueurs, ses dirigeants, son entraîneur, le staff médical… mais surtout sur tous les amoureux du Paris Saint-Germain. Ça me désole de voir ça (…) Il ne veut pas comprendre les choses. Tu as beau le critiquer ou lui dire ce qui ne va pas, il ne veut rien entendre. Le problème, c’est que depuis qu’il est arrivé, personne au club ne lui a dit que ça ce n’est pas bien, ou que ça, ça ne va pas… Je le défendais depuis la reprise, parce qu’il n’avait pas fauté. Campos nous a dit sur 'Rothen s’enflamme’ qu’il était parfait jusqu’ici. Je veux bien le croire. Mais le problème, c’est ce qu’il montre ensuite sur le terrain.»

L’Allemagne évoque le cas Ney

En Allemagne, on suit aussi de près ce qu’il se passe dans la capitale française. Après la faillite du PSG contre le Bayern : Neymar passe chez McDonald’s - Mbappé exigeait auparavant du professionnalisme, titre TZ qui ajoute : en pleine crise actuelle, la star du PSG Neymar a provoqué un tollé, le Brésilien a dîné chez McDonald’s le soir après la défaite, malgré les mises en garde de son coéquipier Mbappé (…) Apparemment, Neymar n’avait pas compris l’appel du champion du monde 2018 et surtout la dernière phrase (sur le fait de bien manger et dormir, ndlr) ou ne l’avait même pas entendu.

Puis il a ajouté : «au lendemain de la défaite, Neymar a manqué de professionnalisme. Avec des amis, il a participé à un tournoi de poker, plus précisément au Mystery Bounty de l’European Poker Tour à Paris, la mise était de 10 000 euros. À noter que l’organisateur du tournoi, le fournisseur en ligne "PokerStars", est également sponsor de Neymar. Au PSG, le faux pas du fast-food de Neymar pourrait mettre encore plus d’huile sur le feu. Car avant le match nul 0-1 contre le Bayern, l’ambiance dans le vestiaire était déjà tendue.» Même son de cloche en Espagne, où le cas Ney intéresse encore et toujours.

Le Brésilien n’arrange pas ses affaires

"Neymar rajoute de l’huile sur le feu du PSG : dîner chez McDonald’s et tournoi de poker", a titré Mundo Deportivo qui a précisé ensuite : «après la défaite contre le Bayern en Ligue des champions, l’attaquant brésilien ravive la colère du club parisien. Neymar continue de donner des raisons à son équipe de vouloir se débarrasser de lui. Les rumeurs sur un éventuel départ ne s’arrêtent pas et aujourd’hui l’effectif français traverse un moment plus que délicat : il a été éliminé de la Coupe de France, a perdu contre Monaco et le Bayern Munich l’a également battu en Ligue des champions. De plus, on parle d’une fracture dans le vestiaire et la nouvelle action de Ney n’aide pas à calmer le jeu.»

Marca va dans le même sens. «Neymar alimente la crise du PSG après avoir dîné chez McDonald’s et participé à un tournoi de poker

Mbappe avait appelé au professionnalisme.» Idem du côté de AS. «Les mots de Mbappé gagnent en force après la soirée poker de Neymar. Le Brésilien a été surpris en train de jouer au poker et de manger un hamburger après la déception du PSG en Ligue des champions (…) Quand Neymar est arrivé dans l’effectif parisien, c’était un galactique. A cette époque, Mbappé n’était pas le leader qu’il est aujourd’hui. Les rôles ont beaucoup changé ces dernières années. Encore plus après que Mbappé reste au PSG. Le nouveau pouvoir accordé après sa prolongation le place au-dessus du Brésilien.»

Un footballeur en déclin

Un joueur également critiqué dans son pays. "Le déclin de Neymar est irréversible", lance UOL avant d’ajouter : si Neymar le veut - et il le fera - il sera titulaire et star pour le Brésil lors de la prochaine Coupe. En toute justice, ce ne sera pas une faveur. Ce sera mauvais pour le Brésil, qui sera encore l’otage du football d’une idole enfantine… Neymar est la preuve de la fragilité du football brésilien, éliminé en quarts de finale des deux dernières Coupes du monde. Éliminé par les pays - la Belgique et la Croatie - qui sont tombés ensuite. En plus d’être infantilisé, Neymar est en déclin.

Le média brésilien ajoute : «et ne parlons même pas ici de son passage de Barcelone - où il était l’adjoint de Messi - au PSG - où il aurait dû être roi et s’est retrouvé soumis à Mbappé. La défaite contre le Bayern à domicile était la troisième consécutive pour le PSG, qui avait également été battu en Championnat de France et en Coupe de France. Contre les Allemands, on a vu un Neymar opaque, sans éclat ni vitesse. Ce n’est plus l’ombre de ce qu’il était autrefois. Neymar a 31 ans et ne semble pas capable de changer sa carrière.» Une carrière qu’il pourrait poursuivre ailleurs qu’à Paris, où on n’est pas contre se séparer d’un joueur qui n’apporte pas ce qu’on attend de lui sur le terrain comme en dehors.