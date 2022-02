Ligue des Champions, PSG-Real Madrid : le 8e de finale peut-il vraiment tout changer pour Kylian Mbappé ?

La suite après cette publicité

L'attraction n° 1. Kylian Mbappé (23 ans) sera au cœur des débats avec la double confrontation à venir entre le Paris SG et le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions, avec son avenir en toile de fond. En fin de contrat en juin 2022 avec les Rouge-et-Bleu, le champion du monde 2018 fait l'objet d'un pressing intense de la part de la Casa Blanca depuis de nombreuses années maintenant.

L'été passé, les Merengues ont notamment effectué des offres concrètes, toutes repoussées par le PSG. Les pensionnaires du Parc des Princes semblent convaincus de pouvoir retenir leur international tricolore en lui offrant une juteuse prolongation de courte durée, tandis qu'au Santiago Bernabeu, on a l'air intimement persuadé que le Français sera la nouvelle tête d'affiche de Florentino Pérez.

Tout le monde y croit

Et contre toute attente, le n° 7 parisien a remis une pièce dans la machine ce dimanche soir, au micro d'Amazon Prime Video, au sortir de la large victoire parisienne à Lille (1-5, 23e journée de Ligue 1). Alors qu'il aurait pu se contenter de botter en touche à une question au sujet de sa décision, l'attaquant aux 20 buts toutes compétitions confondues cette saison ne s'est fermé aucune porte.

«Non, non, ma décision n’est pas prise. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou ce genre de choses. Je suis concentré à l’idée de gagner contre le Real Madrid, de faire la différence et, après, on verra ce qui se passera», a-t-il lancé sans se démonter.

Communication irréprochable

Certains y verront un motif d'espoir pour le PSG dans l'opération prolongation en cas de qualification tranquille de l'écurie francilienne pour les quarts de finale de C1. S'il juge, sur ces deux duels, que le PSG est bien supérieur au Real, pourquoi aurait-il donc envie de changer de camp ? D'autres décrypteront une simple opération de communication pour ménager chacune des deux parties avant cette affiche au sommet. En garantissant son investissement total et sa motivation sans faille pour ces parties à venir, il conserve le soutien de ses supporters, qui l'avaient quelque peu égratigné l'été dernier lorsqu'il avait affiché ses envies d'ailleurs.

Et en soulignant sa liberté de décider de son avenir et que l'avenir reste à écrire, il entretient aussi l'optimisme côté madrilène. Une chose est sûre, là où de nombreux joueurs auraient évité de répondre à cette question brûlante, le Parisien, même s'il n'a pas lâché d'énorme révélation et a sans doute dit la vérité à l'instant T, ne s'est pas caché. Kylian Mbappé ne fait décidément rien comme les autres.