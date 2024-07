L’Athletic trolle le Barça pour Nico Williams

La tendance est plutôt négative pour le Barça - et même pour le PSG - dans le dossier Nico Williams. De plus en plus d’articles de presse publiés outre-Pyrénées expliquent qu’il devrait rester du côté de l’Athletic cette saison, et ce, malgré le forcing de l’écurie catalane pour l’ailier espagnol.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, l’Athletic s’est même permis un petit troll. Le club a déjà mis en vente les places pour les matchs à la maison pour la saison à venir. Et celles du match contre le Barça sont illustrées par… une photo de Williams qui embrasse l’écusson de l’Athletic. Un message à faire passer ? C’est fort probable…