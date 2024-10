OM-PSG : Mamadou Sakho fait confiance aux Parisiens

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce dimanche, a tout pour être un « Classique ». Deux coachs aux idées offensives, deux équipes au coude-à-coude (l’OM, 3e contre le PSG, 1er), un Stade Vélodrome à guichets fermés… Un match attendu par tous les amoureux de Ligue 1 et qu’a déjà connu Mamadou Sakho. Interrogé par RMC sur le Classique, ce jeudi, le plus jeune capitaine de l’histoire du club de la capitale estime que cette jeune équipe du PSG est en capacité de remporter cette rencontre en terre phocéenne.

« C’est vrai que le PSG est en reconstruction. Il y a des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Il y a besoin d’un temps d’adaptation. Mais quand tu as le cœur parisien… Moi, je pense toujours que Paris va gagner. Et Paris va gagner, a-t-il indiqué avant de se remémorer les OM-PSG auxquels il a pu participer. Tous les Classiques que j’ai pu vivre étaient des moments exceptionnels. Ce sont des matchs qui restent gravés. Avoir la chance de participer à un Clasico quand tu es Parisien, que tu as grandi dans la Capitale, que tu as porté le maillot de Paris dans toute la banlieue parisienne et que tu as la chance de le jouer avec les professionnels, ça n’a pas de prix. Ce sont des moments mémorables. »

