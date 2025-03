Belgique : la première liste de Rudi Garcia avec le grand retour de Thibaut Courtois

«L’union fait la force.» Une devise belge que devrait appliquer la sélection nationale de football. Car depuis quelques mois, voire même des années, les Diables Rouges sont en pleine crise, aussi bien en ce qui concerne les résultats que l’ambiance dans le groupe. On peut citer en exemple les cas Kévin De Bruyne, qui avait demandé à ne pas être sélectionné en octobre et en novembre 2024, et Romelu Lukaku, qui avait préféré faire l’impasse pour rester travailler individuellement à Naples. Thibaut Courtois, lui, était en froid avec Domenico Tedesco, à qui il a reproché son manque de franchise. Le portier du Real Madrid n’a surtout pas apprécié le fait de ne pas être nommé capitaine lors d’une rencontre face à l’Estonie en juin 2023. Vexé, il avait refusé de se rendre en sélection par la suite.

Tout cela avait d’ailleurs indigné ses coéquipiers, qui n’ont pas accepté son attitude très irrespectueuse. Et certains sont encore très remontés contre lui. Ils ont donc très mal pris ces derniers jours les nouvelles entourant un retour de Courtois lors du rassemblement de mars 2025. Le premier de l’ère Rudi Garcia. Nommé à la tête de l’équipe nationale de Belgique le 25 janvier dernier, celui qui était libre depuis son passage express sur le banc du Napoli en 2023 a accepté de prendre le relai de Domenico Tedesco. Ce vendredi, il a vécu une première étape importante de son mandat puisqu’il s’est présenté pour la première fois face à la presse pour annoncer la liste des joueurs retenus pour affronter l’Ukraine en barrage de la Ligue des Nations (20 mars à l’extérieur, 23 mars à domicile). «Il y aura 26 joueurs dans la sélection puisque deux joueurs seront suspendus pour la première rencontre. Il y aura également quatre gardiens», a-t-il précisé.

Courtois revient, comme KDB et Lukaku

Comme attendu, l’ancien coach de l’OL et de l’OM a officialisé le grand retour de Thibaut Courtois, qui avait d’ailleurs lui-même annoncé il y a quelques semaines son come-back en sélection nationale après 21 mois d’absence. Ce qui n’est pas du goût de Koen Casteels, qui a officialisé sa retraite internationale car il est vexé d’être de nouveau rétrogradé. Matz Sels profite donc de tout ce remue-ménage pour s’installer au poste de numéro 2. Rudi Garcia a convoqué deux autres gardiens, à savoir Maarten Vandevoordt et Senne Lammens. Le Français âgé de 61 ans a également convoqué, sans surprise, Kévin De Bruyne et Romelu Lukaku. En revanche, des informations étaient parues sur la présence d’autres anciens tels que Dries Mertens, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Axel Witsel et Yannick Carrasco. Mais ils ne sont pas de la partie cette fois-ci.

Garcia s’en est expliqué. «Il y avait quelques anciens dans la pré-sélection. C’était par respect pour ce qu’ils ont fait pour le pays. Il pourrait encore rendre de fiers services à la sélection et ils ont la fibre patriotique, ce qui est très important pour moi. Des joueurs comme Benteke et Mertens ne sont pas dans la sélection, mais voilà pourquoi ils étaient dans la pré-sélection.» Comme eux, Amadou Onana manque à l’appel. En revanche, le nouveau sélectionneur a fait appel à certains pensionnaires de notre chère Ligue 1, à l’image de Thomas Meunier (LOSC) ou encore de Malick Fofana (OL). Tout ce petit monde est attendu dès lundi pour se mettre au boulot.

La liste de la Belgique

Gardiens : Tihibaut Courtois, Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Wout Faes, Brando Mechele, Thomas Meunier, Arthur Theate

Milieux : Kévin De Bruyne, Bryan Heynen, Jorthy Mokio, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken

Attaquants : Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Malick Fofana, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard