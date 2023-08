Metz-OM : Ismaïla Sarr est très déçu

C’est une semaine à oublier pour les supporters et joueurs marseillais. Après avoir été cruellement éliminés à domicile et aux tirs au but lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaïkos, les Phocéens ont été accrochés ce vendredi sur la pelouse de Metz (2-2). Pourtant dominateurs lors du premier acte, les ouailles de Marcelino ont raté beaucoup d’occasions qui leur ont empêché de faire le break.

Auteur de plusieurs de ces occasions ratées, Ismaïla Sarr s’en veut. Pour son retour à Metz après son transfert de Saint-Symphorien à l’été 2017, le natif de Saint-Louis est apparu très déçu au micro de Prime Vidéo : «Ce match, on doit le gagner. On a eu des occasions en première période et j’ai eu des occasions franches. Mais je n’ai pas su les marquer. Il nous manque juste l’efficacité mais ce match là, on doit le gagner facilement…»