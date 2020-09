Incident Neymar-Alvaro : menaces de mort contre l'Espagnol

L'altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez lors du classique Paris SG-Olympique de Marseille de ce dimanche (0-1) fait le tour du monde. Ses répercussions aussi. On apprend ainsi, par El Chiringuito de Jugones en Espagne, que le défenseur phocéen et ses proches ont reçu des menaces de mort ces dernières heures.

L'Ibère, accusé de provocations racistes par le Brésilien, a eu du mal à trouver le sommeil puisque son numéro de téléphone a été révélé et que les appels n'ont pas cessé depuis la fin de la rencontre. On n'a sans doute pas fini d'entendre parler de cette histoire...