Incident Neymar-Alvaro : les accusations de racisme font réagir Thomas Tuchel et André Villas-Boas

« Racismo no ». Ces mots, Neymar les a répétés à plusieurs reprises, à l'arbitre et au banc de touche marseillais après une énième prise de bec avec le défenseur Alvaro Gonzalez. La demi-heure de jeu était à peine dépassée que le climat était déjà particulièrement tendu entre les joueurs des deux équipes. Mais Alvaro a-t-il franchi les limites ? C'est ce qu'assure Neymar, qui en a remis une couche après la rencontre en publiant un tweet offensif.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas a certes entendu les plaintes de Neymar sur le sujet mais il a défendu son joueur. « Neymar était un peu énervé avec la situation. J'espère que ça ne va pas noircir notre victoire. Je ne pense pas parce qu'Alvaro est un joueur expérimenté. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot. Je ne pense pas que c'était le cas. On a aussi Di Maria qui a craché sur notre joueur... »

Tuchel n'a rien entendu

De son côté, débarqué après AVB face aux micros, Thomas Tuchel n'avait pas envie de s'appesantir sur le sujet. « Il m'a dit qu'il y avait eu une insulte raciste. Mais je n'ai pas entendu sur le terrain », a-t-il d'abord seulement déclaré, avant d'être relancé plus tard sur le sujet.

« Le racisme, dans toute la société, ne peut pas exister, c'est clair. Mais honnêtement je n'ai pas entendu une telle chose aujourd'hui. L'arbitre non plus. Pour ça, je ne peux pas répondre plus ». Une chose est certaine, l'affaire va prendre de l'ampleur s'il est prouvé, grâce aux nombreuses caméras ou témoignages de joueurs, que le défenseur espagnol s'est autorisé des insultes racistes.