Victor Osimhen prolonge à Naples jusqu’en 2026

Il devait animer le marché des transferts et être au cœur d’une guerre des cadors, entre Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG. Mais Aurelio de Laurentiis est un président qui sait manoeuvrer, et il l’a prouvé en court-circuitant tout ce beau linge. Il y a eu récemment une réunion entre le président de Naples et l’agent du Nigérian, Roberto Calenda, pour définir les derniers détails d’une prolongation de contrat.

La suite après cette publicité

C’est maintenant officiel : Victor Osimhen a finalement prolongé son contrat avec Naples d’une année supplémentaire, lui qui était initialement lié jusqu’en 2025. Les deux parties sont satisfaites, avec un nouveau contrat jusqu’en 2026, une revalorisation salariale et une clause libératoire entre 120 et 130 millions nets, selon l’édition italienne de Sky Sports. Cette dernière est là pour contenter le joueur, qui sait qu’une porte de sortie existe.

À lire

Le deal XXL proposé par le Napoli pour Mohamed Simakan

Osimhen, avec Kvaratskhelia

Arrivé en 2020 en provenance du LOSC, Osimhen a vu sa première saison tronquée par les blessures. Mais les fans napolitains avaient déjà pu apprécier les qualités du joueur. L’attaquant nigérian y est allé crescendo pour aboutir à une saison 2022-2023 fabuleuse, avec 26 buts en championnat et un titre de champion de Serie A.

La suite après cette publicité

Dans un tweet publié par Aurelio de Laurentiis, le président de Naples s’est mis en scène avec l’attaquant nigérian afin d’officialiser cette prolongation, ce samedi. L’avenir semble radieux pour Osimhen, qui voit également son meilleur pourvoyeur Kvara Kvaratskhelia rester au club pour défendre au mieux ses chances en Ligue des Champions et en Serie A. Victor Osimhen, à Naples depuis 2020, compte 118 apparitions pour les Azzurri et 67 buts inscrits. Un joli cadeau de Noël pour les supporters napolitains.