Real Sociedad-PSG : la grosse déception de Mikel Merino

Il n’y a pas eu d’exploit pour la Real Sociedad. Bien aidé par un Kylian Mbappé en jambes, le PSG a surclassé l’écurie basque ce soir à Anoeta. Une victoire 2-1, 4-1 au cumulé, et un joli parcours qui s’arrête pour la formation de Liga. Après la rencontre, Mikel Merino s’est exprimé devant les caméras de Movistar pour livrer ses sensations.

« Nous sommes un peu déçus. On savait que ça allait être très dur, mais on pensait pouvoir rivaliser, et je pense qu’on l’a fait. Mais avec un adversaire de ce niveau, et plusieurs joueurs mais surtout un, Mbappé, qui dès qu’il a la balle en transition ça termine presque toujours en but… Nous n’avons pas été parfaits et on devait l’être pour passer », a expliqué celui qui a marqué le seul but basque de la confrontation.