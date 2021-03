Le Real Madrid tient une alternative à Kylian Mbappé et Erling Haaland

Le Real Madrid a des rêves plein la tête. Pour la saison prochaine, deux priorités existent en attaque, Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Malgré la forme étincelante de Karim Benzema, la Casa Blanca en veut encore plus. Après des derniers mercatos, estival puis hivernal, plutôt calmes où le club a surtout réfléchi à affiner son effectif dans un contexte de crise économique, le carnet de chèques risque d'être de sortie pour cet été. Mais une fois encore le contexte risque de faire des siennes.

La suite après cette publicité

Le Français et le Norvégien sont jeunes et probablement les deux futures stars de la décennie. Le monde du football voit en eux les deux monstres qui remplaceront à terme la rivalité ancestrale Ronaldo-Messi. Problème, ils coûtent cher et il n'est pas impossible que la direction madrilène échoue dans ces deux dossiers. Mbappé peut encore décider de prolonger au PSG, quant à Haaland, il partira sans doute du BvB mais les prétendants européens ne manquent pas (Barça, les deux Manchester).

Kane dans le viseur

Au Real, on prépare donc une troisième alternative en cas d'échec. D'après les informations de la Cadena Ser, c'est Harry Kane (27 ans) qui est visé. L'actuel meilleur buteur de Premier League (17 buts, à égalité avec Mohamed Salah). L'Anglais est une valeur sûre en Angleterre. Il est aussi le capitaine de son club et de sa sélection et a déjà une longue expérience derrière lui. Malgré un contrat courant jusqu'en 2024, il n'est pas certain de rester une saison de plus chez des Spurs, qui régressent depuis bientôt deux ans.

Outre ces éléments-là, l'attaquant possède d'autres points forts. Son dossier semble bien plus simple que Mbappé et Haaland. Il y aurait beaucoup moins d'intermédiaires, son frère Charlie Kane étant aussi son agent, donc moins de complications et cela rendrait l'opération moins coûteuse dans sa finalité. Enfin, les relations entre le Real Madrid et Tottenham sont au beau fixe depuis l'arrangement entre les deux clubs pour Gareth Bale. De quoi donner un peu d'épaisseur à ce dossier.