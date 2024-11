Tottenham dévoile son nouveau logo

À l’instar de l’Ajax Amsterdam dernièrement, Tottenham a lui aussi décidé de dépoussiérer son logo. Dans un communiqué, le club londonien annonce avoir modernisé et simplifié son logo et mis en place toute une série de changements pour la charte graphique de sa marque.

«Club des premières fois, Tottenham Hotspur a pris une mesure sans précédent en 2006 pour moderniser son identité en simplifiant l’insigne autour de son coq mondialement connu, qui s’est depuis distingué par son style minimaliste et emblématique, et que d’autres clubs imitent aujourd’hui. Nous avons supprimé le texte incurvé « Tottenham Hotspur » sous le coq. Cela nous permet d’augmenter son échelle dans différents environnements et d’en faire une véritable icône du club.»