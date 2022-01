Reims : Hugo Ekitiké pourrait être transféré à Newcastle pour 35 M€ !

L’histoire d’Hugo Ekitiké pourrait devenir incroyable. Pur produit de la formation rémoise, ce jeune attaquant âgé d’à peine 19 ans est l’une des révélations de cette saison 2021/2022 de Ligue 1. Auteur de 8 buts en 17 matches de championnat, le numéro 22 du SDR a su se distinguer.

Capable de trouver la faille contre des équipes de premier plan telles que Marseille et Lyon, Ekitiké s’était récemment confié à Foot Mercato. Un entretien dans lequel le Rémois confiait qu’il espérait suivre la trajectoire d’un certain Kylian Mbappé. Eh bien, à l’instar du Parisien, Ekitiké pourrait voir sa carrière décoller très rapidement.

Deux transferts historiques la même semaine pour Reims ?

Les médias anglais Sky Sports et 90min affirment tous les deux que Reims et Newcastle discutent intensément au sujet du transfert du talent champenois. Et visiblement, le SDR serait bien parti pour toucher un sacré jackpot. Les deux médias indiquent en effet que l’actuel quatorzième du classement de L1 pourrait vendre sa pépite en échange d’un chèque de 35 M€ !

Forts d’une toute nouvelle manne financière depuis leur rachat par les Saoudiens, les Magpies, qui ont déjà bouclé le transfert de Kieran Trippier, espèreraient conclure celui d’Ekitiké cette semaine, avant le match contre Watford. Alors qu’ils sont en passe de recruter le renfort le plus cher de leur histoire (Jens Cajuste pour 10 M€), les dirigeants rémois pourraient conclure dans la même semaine la plus grosse vente de leur histoire.