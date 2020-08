L'ASSE veut prêter Bilal Benkhedim

L'AS Saint-Étienne a bien débuté son championnat en s'imposant 2-0 contre Lorient dimanche à domicile. Le club forézien va devoir aussi bien travailler sur le dernier mois de mercato pour dégraisser son effectif, avec les gros salaires poussés vers la sortie. Mais il y aura des cas différents à régler, comme celui du milieu de terrain offensif Bilal Benkhedim, formé au club.

Âgé de 19 ans, il est passé pro la saison passée et a fait trois apparitions en Ligue 1 (dont 1 titularisation contre Strasbourg) et une en Ligue Europa. Il avait même inscrit un but en Coupe de la Ligue face à Nîmes. Selon nos informations, l'ASSE souhaite prêter son jeune élément (international U18 et U20) avant la fin du mercato afin qu'il accumule plus de temps de jeu. Benkhedim est lié jusqu'en 2022 avec Saint-Étienne.