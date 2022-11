EdF : le coup de gueule d'Adil Rami pour Kylian Mbappé

Après le forfait de Karim Benzema (34 ans), Kylian Mbappé (23 ans) est forcément attendu au tournant pour cette Coupe du monde 2022. La star française du PSG attire toute la lumière sur lui et aura forcément encore plus de responsabilités au Qatar en l'absence du Ballon d'Or 2022. Mais à en croire Adil Rami (36 ans), champion du monde 2018 aux côtés du Bondynois, ce dernier n'est pas assez protégé. « Je suis si fier de lui », a dans un premier temps souligné le défenseur central de l'ESTAC dans les colonnes du Parisien, avant de nuancer et de pousser un coup de gueule.

« Mais j'ai aussi envie de le plaindre. À son âge, avoir autant de pression et de regards braqués sur toi, c'est presque inhumain. Tout est déformé autour de lui et personne, au même âge, ne peut être assez mature pour y résister vraiment. Je lui ai écrit récemment : Je te souhaite d'avoir le maximum de Ballon d'Or dans ta carrière. Car c'est la seule question autour de lui, combien il va en recevoir. En France, on ne le protège pas assez dans les commentaires. Au Portugal ou en Argentine, tout le monde soutient Ronaldo ou Messi. Pas nous en France. Cela me désole un peu. » KM7 aura l'occasion de répondre dès ce mardi (20h), pour le premier match des Bleus contre l'Australie dans ce Mondial 2022.

