Indice UEFA : la France frappe un grand coup !

RC Lens-PSV Eindhoven : c’est le match à ne pas perdre et celui qui symbolise la lutte fratricide entre la France et les Pays-Bas. En réussissant à obtenir le point du match nul, Lens a montré au PSV et aux Pays-Bas que la conservation de la 5e place à l’indice UEFA sur cinq ans était l’objectif numéro 1 des clubs français et que ces derniers allaient tout faire pour y parvenir.

La suite après cette publicité

Pourtant, avec 2,769 points de retard face aux Hollandais sur la ligne de départ, l’affaire était mal engagée. Mais en quelques semaines, les clubs français ont parfaitement lancé leur campagne européenne et sont tous toujours en course pour poursuivre l’aventure au printemps prochain. Rien que cette semaine, on compte 4 victoires (PSG, Rennes, OM, Lille), un nul (Lens) et seulement une défaite, et encore logique du TFC face à Liverpool (5-1).

À lire

OL : Fabio Grosso juge l’OM

Une avance des Pays-Bas qui ne tient plus qu’à un fil

Résultat, la France ne compte plus que 0,769 point de retard à mi-parcours des phases de poule des différentes compétitions européennes. Et les Pays-Bas peuvent craindre le pire pour les prochaines échéances. Le PSV peut encore tirer son épingle du jeu en LdC et recevra d’ailleurs Lens dans un match ô combien important tandis que le Feyenoord est également en bonne position. Mais que dire de l’Ajax qui est en crise et dernière de son groupe en Ligue Europa. Situation peu reluisante également pour l’AZ Alkmaar qui prend l’eau de toutes parts en Conférence League et qui a pris un cinglant 1-4 sur sa pelouse face à Aston Villa.

La suite après cette publicité

La France est donc en parfaite position et pourrait récupérer sa cinquième place avant même la fin de la phase de poules si elle conserve le même rythme. De quoi permettre à ses représentants de disposer la saison prochaine de quatre qualifiés en Ligue des Champions (trois directement et un en tour préliminaire) et sept représentants en tout sur la scène européenne. De quoi retrouver le sourire tout en restant malgré tout prudent…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 27/10/2023 :

-1. Turquie 8,750 points (3/4)

-2. Belgique 7,400 points (5/5)

-3. Italie 6,571 (7/7)

-4. Allemagne 6,357 (7/7)

-5. Angleterre 6,250 points (8/8)

-6. Espagne 6,187 points (7/8)

-7. Grèce 6,000 points (4/5)

-8. Pays-Bas 5,800 points (4/5)

-9. France 5,750 points (6/6)

-9. Rep. Tchèque 5,750 points (3/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 93,178 points

-2. Espagne 79,614 points

-3. Italie 75,855 points

-4. Allemagne 73,624 points

-5. Pays-Bas 57,100 points

-6. France 56,331 points

-7. Portugal 49,816 points

-8. Belgique 41,800 points

-9. Turquie 35,350 points

-10. Écosse 32,650 points