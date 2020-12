Chelsea : Frank Lampard veut un contrat longue durée

Après des débuts poussifs, Chelsea a trouvé la bonne carburation. Pour preuve, les Blues sont sur une série de 12 matchs consécutifs sans défaite et occupent la 3e place en Premier League. Frank Lampard semble avoir trouvé son équilibre dans le jeu et s'impose petit à petit comme un incontournable du banc de Stamford Bridge. Et il espère le rester sur le long terme.

En effet, selon le Telegraph, l'ancienne gloire du milieu de terrain souhaiterait signer une prolongation de contrat longue durée. « Maintenant, je sens que j'aimerais faire partie du plan à long terme ici », a-t-il déclaré en rajoutant ensuite qu'il aimerait un jour prendre en main l'équipe d'Angleterre. En tout cas, l'Anglais semble prendre du plaisir dans sa reconversion de coach.